Полиция поймала угонщиков за 10 минут

Водитель оставил служебную машину на автомойке, а когда вернулся забрать, автомобиля не было. Полиция вскоре обнаружила пропажу: за рулём машины находился один из работников автомойки, рядом был еще один мужчина. Остановиться по требовании полиции они отказались, а затем попробовали уйти от преследования.

''Автомобиль мы обнаружили на Петриканской улице. Задержанные попытались скрыться, мы начали преследование, — сказал патрульный инспектор Александр Настас.

Работник автомойки заявил на допросе, что взял машину, чтобы отвезти домой друга.

''Взял машину без спроса, чтобы заехать в магазин и отвезти друга домой на Чеканы, затем меня задержала полиция. Это моя ошибка, и я за неё отвечу''.

Как утверждает второй задержанный, он не знал, что машина угнана.

''А дочкой пошли к куму на автомойку, посмотреть, на работе он или нет. Посидели, поговорили, и он сказал, что начальник разрешает ему прокатиться на автомобиле. И предложил поехать.

Мужчинам грозит штраф от 29 до 67 тысяч леев или от одного до пяти лет лишения свободы.