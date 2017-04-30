Полиция поймала угонщиков за 10 минут
Патрульные инспекторы были вынуждены накануне преследовать по улицам города угонщиков автомобиля. Погоня, правда, продлилась не дольше десяти минут.
Патрульные инспекторы были вынуждены накануне преследовать по улицам города угонщиков автомобиля. Погоня, правда, продлилась не дольше десяти минут.
Задержанным теперь грозит уголовная ответственность.
Водитель оставил служебную машину на автомойке, а когда вернулся забрать, автомобиля не было. Полиция вскоре обнаружила пропажу: за рулём машины находился один из работников автомойки, рядом был еще один мужчина. Остановиться по требовании полиции они отказались, а затем попробовали уйти от преследования.
''Автомобиль мы обнаружили на Петриканской улице. Задержанные попытались скрыться, мы начали преследование, — сказал патрульный инспектор Александр Настас.
Работник автомойки заявил на допросе, что взял машину, чтобы отвезти домой друга.
''Взял машину без спроса, чтобы заехать в магазин и отвезти друга домой на Чеканы, затем меня задержала полиция. Это моя ошибка, и я за неё отвечу''.
Как утверждает второй задержанный, он не знал, что машина угнана.
''А дочкой пошли к куму на автомойку, посмотреть, на работе он или нет. Посидели, поговорили, и он сказал, что начальник разрешает ему прокатиться на автомобиле. И предложил поехать.
Мужчинам грозит штраф от 29 до 67 тысяч леев или от одного до пяти лет лишения свободы.