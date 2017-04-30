В Тольятти врачи «скорой помощи» спасали маленького ребенка
В субботу, 29 апреля, в одной из квартир по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти двухлетний ребенок нашел и проглотил несколько разных таблеток.
В субботу, 29 апреля, в одной из квартир по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти двухлетний ребенок нашел и проглотил несколько разных таблеток.
Обнаружившие это взрослые вызвали для малыша «скорую помощь», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие по указанному адресу врачи тольяттинской службы «03» оказали ребенку помощь, промыли желудок и увезли в лечебное учреждение.