Молодой человек с велосипедом исчез в Приморье

Как рассказали близкие молодого человека, Гуков Сергей Александрович, так зовут молодого человека, 24 апреля уехал из дома на велосипеде в сторону реки Журавлевка.



На данный момент сведений о его местонахождении нет.



Особые приметы: рост около 190 см, плотного телосложения. Нам нем была белая толстовка с черными пятнами, серые брюки.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просят позвонить по телефонам: +7−908−986−47−86; +7−908−456−64−36.