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15:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодой человек с велосипедом исчез в Приморье

В селе Самарка Чугуевского района пропал 29-летний молодой человек, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали близкие молодого человека, Гуков Сергей Александрович, так зовут молодого человека, 24 апреля уехал из дома на велосипеде в сторону реки Журавлевка.

На данный момент сведений о его местонахождении нет.

Особые приметы: рост около 190 см, плотного телосложения. Нам нем была белая толстовка с черными пятнами, серые брюки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просят позвонить по телефонам: +7−908−986−47−86; +7−908−456−64−36.

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