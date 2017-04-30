Молодой человек с велосипедом исчез в Приморье
В селе Самарка Чугуевского района пропал 29-летний молодой человек, об этом сообщает ИА «Дейта».
В селе Самарка Чугуевского района пропал 29-летний молодой человек, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали близкие молодого человека, Гуков Сергей Александрович, так зовут молодого человека, 24 апреля уехал из дома на велосипеде в сторону реки Журавлевка.
На данный момент сведений о его местонахождении нет.
Особые приметы: рост около 190 см, плотного телосложения. Нам нем была белая толстовка с черными пятнами, серые брюки.
Всех, кто обладает