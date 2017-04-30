Несовершеннолетняя угнала автомобиль в Алматы
16-летняя девушка пыталась скрыться от полиции и вылетела с дороги, врезавшись с забор. Угонщица не пострадала.
16-летняя девушка пыталась скрыться от полиции и вылетела с дороги, врезавшись с забор. Угонщица не пострадала.
16-летняя алматинка угнала машину Hyundai Accent своего старшего брата и попала в ДТП, скрываясь от полиции, передаёт Patrul.kz.
Угнанную автомашину полицейские заметили на пересечении проспекта Достык и улицы Хаджи Мукана. Увидев, что её преследуют, юная угонщица прибавила газу, свернув с Достык на проспект
На пересечении проспекта
Перелетев бордюр, арык и тротуар, автомобиль сломал пару елей и врезался в забор. Несмотря на голливудский разворот событий, пострадавших не было.
В деталях правонарушения разбирается полиция.