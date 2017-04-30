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15:20 (мск), источник: Informburo.kz

Несовершеннолетняя угнала автомобиль в Алматы

16-летняя девушка пыталась скрыться от полиции и вылетела с дороги, врезавшись с забор. Угонщица не пострадала.

Источник: Informburo.kz

16-летняя алматинка угнала машину Hyundai Accent своего старшего брата и попала в ДТП, скрываясь от полиции, передаёт Patrul.kz.

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Угнанную автомашину полицейские заметили на пересечении проспекта Достык и улицы Хаджи Мукана. Увидев, что её преследуют, юная угонщица прибавила газу, свернув с Достык на проспект Аль-Фараби.

На пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Желтоксан несовершеннолетняя не справилась с управлением и вылетела с дороги.

Перелетев бордюр, арык и тротуар, автомобиль сломал пару елей и врезался в забор. Несмотря на голливудский разворот событий, пострадавших не было.

В деталях правонарушения разбирается полиция.

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