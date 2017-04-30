Уроженец Актобе присвоил деньги более сотни военнослужащих

Уроженец Актобе собрал банкоматские карточки солдат и в течение двух месяцев снимал с них деньги. Прокуратура предъявила ему обвинение в злоупотреблении властью, однако суд с этим не согласился.

По материалам дела, уроженец Актобе 30-летний Демисинов, являясь начальником учебного центра в войсковой части 2016 в Атырау, собрал банкоматские карточки солдат, мотивируя это тем, чтобы они не потеряли их. На эти карточки государство начисляет военнослужащим небольшие деньги для покупки средств гигиены и прочих бытовых расходов.

Собрав карточки военнослужащих, Демисинов в течение двух месяцев снимал с них деньги. На одну часть денег закупал мыло и другие вещи для солдат, а оставшиеся деньги присваивал себе. По данным суда, в общей сложности уроженец Актобе присвоил 277 тысяч тенге из 440 тысяч, которые поступили на карточки.

Судья Асылбек Ахметов сообщил, что подсудимый вину признал полностью, заключил процессуальное соглашение. Также судья отметил, что у обвиняемого был корыстный умысел снятия денег для личных нужд, а прокурор квалифицировал статью злоупотребление властью. В итоге суд с этой статьей обвинения не согласился и отправил дело для пересмотра подходящей статьи.