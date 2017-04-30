Жителю Чердыни дали три года за незаконную вырубку леса

Чердынский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю за незаконную рубку леса и присвоении вырученных от его продажи средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В октябре 2016 года обвиняемый договорился со своими знакомыми об оформлении на них договоров рубки древесины. Он нанял спецтехнику и рабочих, но показал им участок, превышающий по размерам законно выделенную делянку.

За работу злоумышленник расплатился с рабочими лесоматериалом. Срубленную древесину мужчина продал, а вырученные деньги присвоил.

В результате его действий Ныробскому лесничеству и лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб на 1,8 млн рублей, а также незаконно вырублено около 200 кубометров ценных пород деревьев — елей и сосен.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он обязан возместить причинённый преступлением ущерб в полном объёме.

Пока приговор в законную силу не вступил.