Жителю Чердыни дали три года за незаконную вырубку леса
Ущерб государству составил 1,8 миллиона рублей.
Ущерб государству составил 1,8 миллиона рублей.
Чердынский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю за незаконную рубку леса и присвоении вырученных от его продажи средств, сообщает
В октябре 2016 года обвиняемый договорился со своими знакомыми об оформлении на них договоров рубки древесины. Он нанял спецтехнику и рабочих, но показал им участок, превышающий по размерам законно выделенную делянку.
За работу злоумышленник расплатился с рабочими лесоматериалом. Срубленную древесину мужчина продал, а вырученные деньги присвоил.
В результате его действий Ныробскому лесничеству и лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб на 1,8 млн рублей, а также незаконно вырублено около 200 кубометров ценных пород деревьев — елей и сосен.
Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он обязан возместить причинённый преступлением ущерб в полном объёме.
Пока приговор в законную силу не вступил.