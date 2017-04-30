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14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В ДТП в Башкирии погибла молодая мать, тяжелые травмы получила двухлетняя дочка

Автомобиль улетел в кювет.

Сегодня днем, 30 апреля, ДТП в Салаватском районе республики унесло жизнь молодой мамы, чудом выжила ее дочь. О трагедии рассказал Динар Гильмутдинов в своем личном блоге. На 69 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит 34-летний житель Саратовской области улетел в кювет. Что стало причиной потери контроля над движением — пока неизвестно.

От полученных травм на месте погибла 33-летняя супруга водителя, а их двухгодовалая дочь была госпитализирована с тяжелыми травмами. Сообщается, что месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.

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