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19:47 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге салону продали угнанную иномарку с ключом от другой

Заявление об угоне поступило в полицию утром 29 апреля. Opel Astra, по словам владелицы, пропал ночью, но оказалось, что к моменту обнаружения пережил целую историю.

Как стало известно «Водителю Петербурга», с заявлением о пропаже к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 31-летняя жительница города. Она рассказала, что «Опель» с потерянным пять лет назад вторым комплектом ключом, с отсутствующей страховкой и почти пустым баком угнали от дома 8 по Богатырскому проспекту. Помимо прочего, в иномарке не было аккумулятора и оказались спущены колеса.

Машину нашли быстро в автосалоне, расположенном в доме 3 по набережной Черной речки. Оказалось, что ранее судимый снабженец этого салона 23 апреля получил звонок от шефа. На «Авито» мужчина нашел 2001 года выпуска, который нужно было приобрести для дальнейшей перепродажи. Человек, давший объявление, оказался в командировке, но предложил встретиться с родственником. Во время общения покупателя и продавца было заявлено, что легковушка принадлежала умершему родственнику.

Словом, в салон автомобиль везли на эвакуаторе. А неладное покупатель заподозрил только после того, как выданный ключ зажигания не подошел к замку. Он тоже обратился в полицию.

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