«ВАЗ» протаранил дерево в Металлургическом районе Челябинска

Авария с участием автомобиля «ВАЗ» произошла в Металлургическом районе Челябинска, машина врезалась в дерево, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

ДТП у дома № 36 по улице 60-летия Октября зафиксировали днём 29 апреля. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля был нетрезв. От удара у легковушки смялась передняя левая сторона, однако находившийся за рулём человек остался жив и даже смог сам дойти до прибывшего медицинского автомобиля.

Напомним, в Кургане столкновение с другим авто привело к гибели водителя «ВАЗа»: автомобиль под управлением 35-летнего мужчины оказался на встречной полосе, по которой в это время двигался маршрутный «ПАЗ», травмы также получили водитель и несколько пассажиров автобуса.