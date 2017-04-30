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15:44 (мск), источник: 112.ua

В Одессе на пляже произошел конфликт между активистами, полиция задержала 10 человек

Людей задержали для установления обстоятельств происшествия.

Источник: 112.ua

Полиция в Одессе задержала 10 участников конфликта на пляже. Конфликт произошел между активистами разных политических взглядов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Одесской обл.

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«На пляже “Отрада” в г. Одессе произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. Полиция не допустила обострение конфликта. 10 человек доставлены в Приморский отдела полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

В тоже время, как сообщает «Думская» подразделения полиции обеспечивали охрану правопрядка во время мирной акции граждан, требовавших прекратить строительство в пределах парковой и курортной зоны. На месте событий присутствовали и другие активисты, которые поддерживали застройщика. При этом, драки как таковой не произошло.

Против стройки выступали активисты «Автомайдана», «Уличного фронта», «Сокола», «Гражданского фронта» и «Зеленого листа». Поддерживал застройщика «Совет общественной безопасности».

Фундамент незаконной постройки находился между комплексом «Отрада Бич Клаб» и бадминтонной площадкой.

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