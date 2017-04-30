В Башкирии нашли тело 17-летней школьницы из Магнитогорска

17-летняя жительница Магнитогорска Анастасия Филоненко пропала 27 апреля: ушла к подруге, и с тех пор на связь с родными и близкими не выходила. Дозвониться родственники не смогли: телефон Анастасии был отключен. С собой из вещей у нее была только небольшая черная сумка: подумать о том, что девочка могла уехать надолго было нельзя.

Через три дня поисков школьницу нашли — мертвой, в одном из водоемов Башкирии. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, идет расследование уголовного дела.