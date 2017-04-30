В Атырау посетитель бара стрелял в охранника

Неизвестная женщина позвонила в полицию в половине первого ночи и сообщила, что в пивном баре дерутся посетитель и охранник.. Прибывшие полицейские установили, что ссора произошла между 24-летним клиентом и 24-летним секьюрити. Дошло до драки, и посетитель несколько раз выстрелил в охранника, а затем скрылся. Пострадавший госпитализирован.



На месте происшествия найдена резиновая пуля, назначена судебно-баллистическая экспертиза. Досудебное расследование проводится по статье «Хулигантство», подозреваемого разыскивают.