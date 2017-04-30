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18:16 (мск), источник: 365info.kz

В Атырау посетитель бара стрелял в охранника

После стрельбы в ночь с 29 на 30 апреля охранник госпитализирован в областную больницу, пишет «Мой город».

Источник: 365info.kz

Неизвестная женщина позвонила в полицию в половине первого ночи и сообщила, что в пивном баре дерутся посетитель и охранник.. Прибывшие полицейские установили, что ссора произошла между 24-летним клиентом и 24-летним секьюрити. Дошло до драки, и посетитель несколько раз выстрелил в охранника, а затем скрылся. Пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия найдена резиновая пуля, назначена судебно-баллистическая экспертиза. Досудебное расследование проводится по статье «Хулигантство», подозреваемого разыскивают.

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