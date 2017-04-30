На воронежской дороге остановили «ГАЗель» с марихуаной

Сотрудники ГИБДД на улице Горной в поселке Подгоренский остановили «ГАЗель». Когда они провели документы, то заметили, что 30-летний водитель заметно нервничает.

Тогда инспекторы решили досмотреть автомобиль. В салоне обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Его отправили на экспертизу.

«Исследование показало, что это 106,34 грамма марихуаны», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Подозреваемого задержали. Мужчине за перевозку наркотиков грозит до 10 лет колонии.