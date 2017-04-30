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19:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Последствия смертельного ДТП с мотоциклистом под Воронежем попали на видео

В аварии погиб 29-летний парень.

Последствия аварии с участием мотоцикла Honda и фуры MAN, в которой погиб 29-летний парень, попали на видео. Смертельное ДТП произошло на 204 км автодороги «Курск — Саратов» в семилукском селе Девица в 18:30 субботы, 29 апреля.

На ролике видно, что большегрузный автомобиль перегородил обе полосы дороги. Вероятно, фура поворачивала, когда мотоциклист на скорости врезался в нее.

Как ранее уточнили в пресс-службе управления МВД по региону, сразу же после ДТП мотоциклиста увезли в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. За рулем фуры находился 52-летнего жителя поселка Стрелица, мужчина не пострадал.

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