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19:20 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дом на площади 80 кв.метров сгорел в Княгининском районе Нижегородской области 30 апреля

Дом на площади 80 кв.метров сгорел в Княгининском районе Нижегородской области 30 апреля.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Согласно информации, 30 апреля в 00:25 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в Княгининском районе, с. Ананье. В результате пожара сгорело имущество в квартире на площади 80 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались: 14 человек, шесть единиц техники.

Напомним, что четыре жилых дома сгорело в Нижегородской области 27 апреля 2017 года.

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