Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
Макрон призвал ЕС ввести санкции против Польши
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
11Протест одного
18:08 (мск), источник: РИА Новости

Источник: на юго-западе Москвы нашли два снаряда времен ВОВ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в лесополосе возле кладбища на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«Люди, проходившие рядом с кладбищем, обнаружили в лесополосе два артиллерийских снаряда. На место была вызвана полиция», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения двух боеприпасов времен войны.

«На Южнобутовской улице возле дома 66 были обнаружены два боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Проводятся все необходимые мероприятия», — сказал дежурный офицер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тогда все – по-взрослому: разговор с Киевом по газу теперь другой
Трамп заявил о возможности согласия с Россией
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 14 мирных жителей
Украина установила дамбу для блокирования подачи воды в Крым
Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку ВМС США
Эрдоган допустил новые удары по позициям курдов в Ираке и Сирии
Гонщик «Формулы-1» Боттас выиграл Гран-при России
Запуск Falcon 9 решили отложить за минуту до старта
Спорт
Боттас победил «Феррари» на Гран-при России Валттери Боттас в одиночку победил всю «Феррари» и оформил свой первый триумф в Формуле-1, а Алонсо не доехал даже до старта. Квят — 12-й
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь