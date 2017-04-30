Источник: на юго-западе Москвы нашли два снаряда времен ВОВ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в лесополосе возле кладбища на
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в лесополосе возле кладбища на
«Люди, проходившие рядом с кладбищем, обнаружили в лесополосе два артиллерийских снаряда. На место была вызвана полиция», — сказал собеседник агентства.
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«На Южнобутовской улице возле дома 66 были обнаружены два боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Проводятся все необходимые мероприятия», — сказал дежурный офицер.