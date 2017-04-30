Источник: на юго-западе Москвы нашли два снаряда времен ВОВ

«Люди, проходившие рядом с кладбищем, обнаружили в лесополосе два артиллерийских снаряда. На место была вызвана полиция», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения двух боеприпасов времен войны.

«На Южнобутовской улице возле дома 66 были обнаружены два боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Проводятся все необходимые мероприятия», — сказал дежурный офицер.