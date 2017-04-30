В Актау неизвестный украл все сбережения 83-летней пенсионерки, представившись дезинсектором

После полудня в четверг, 27 апреля, женщина вернулась из магазина и присела отдохнуть в кресле на площадке у квартиры, пишет издание.

По ее словам, к ней подошел мужчина. Сказал, что он только что проводил дезинсекцию (уничтожение насекомых) от тараканов в квартире № 5 на первом этаже. Предложил ей самолично провести обработку квартиры, чтобы насекомые не переползли к ней в квартиру. Денег за услугу он не попросил. Пенсионерка, не опасаясь, пустила его в квартиру. Сама при этом осталась на площадке.

«Я не сразу обнаружила пропажу. Только на следующий день, в пятницу, когда собралась идти в магазин за хлебом, обнаружила, что в кошелке осталось только 200 тенге. Исчезла также крупная сумма, которая находилась в комоде зала. Это все сбережения, которые я честным трудом заработала. Я сразу же обратилась к участковому и написала заявление», — рассказала пенсионерка.

Как выяснилось позже, квартиру № 5 никто не посещал и насекомых там не травил.

Сотрудники полиции, по словам хозяйки квартиры, приезжали 29 апреля и 30 апреля.

«Полицейские обещали приложить все усилия, чтобы поймать преступника, но как будет на самом деле? Мне от этого не легче. Я живу уже со “скорой”, потому что повышается давление. Благо, что есть сын. Соседи успокаивают тем, что вор оставил меня хотя бы в живых. Я 16 лет отработала в шахте, у меня вредный стаж, работала до 75 лет и собирала эти копейки. А вот какой-то хам обманул меня. Я честный человек. Сколько находила денег и сотовых телефонов — всегда возвращала хозяева», — поделилась Раиса Федоровна.

Как сообщили в полиции, на месте работали криминалисты, опергруппа. По данному факту в отношении злоумышленника начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия по его задержанию.

На крыше многоэтажки, где проживает пенсионерка, установлена камера видеонаблюдения.