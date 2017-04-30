Тройное ДТП в Башкирии: столкнулись два мотоцикла и легковушка
К счастью, все участники аварии живы.
К счастью, все участники аварии живы.
За минувшие сутки, 29 апреля, произошло десять ДТП, одиннадцать человек получили травмы, в том числе серьезные. Так, днем в Куюргазинском районе на 250 км автодороги
Также сообщается, что 29 апреля на дороги республики выехали десятки водителей, будучи подшофе. Всего ГИБДД республики зафиксировали порядка трех тысяч нарушений ПДД, а 111 водителей были задержаны за вождение в состоянии опьянения.