Тройное ДТП в Башкирии: столкнулись два мотоцикла и легковушка

За минувшие сутки, 29 апреля, произошло десять ДТП, одиннадцать человек получили травмы, в том числе серьезные. Так, днем в Куюргазинском районе на 250 км автодороги Уфа-Оренбург 37-летний житель Мелеуза на мотоцикле столкнулся с другим мотоциклистом, который ехал сзади. Второй мотоцикл вынесло на встречку и он врезался в проезжающий мимо ВАЗ-2114, за рулем находилась 33-летняя женщина. И она, и мотоциклист в результате ДТП получили травмы.

Также сообщается, что 29 апреля на дороги республики выехали десятки водителей, будучи подшофе. Всего ГИБДД республики зафиксировали порядка трех тысяч нарушений ПДД, а 111 водителей были задержаны за вождение в состоянии опьянения.