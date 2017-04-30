Сотрудники МЧС спасли младенца при тушении пожара на севере Москвы
По данным ведомства, ребенок находился в квартире один.
По данным ведомства, ребенок находился в квартире один.
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожарные спасли младенца при тушении возгорания пластиковой посуды в квартире на севере Москвы. Как сообщили ТАСС сообщили в
«Поступило сообщение о запахе дыма в квартире на четвертом этаже по адресу: Ленинградский проспект, 75 корпус 1. Прибывшие на место
Младенец был спасен и передан сотрудникам полиции, приехавшим на место происшествия.