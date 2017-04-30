Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи
Во Львове возле стадиона произошла драка между футбольными фанатами. В ход пошли топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи. Пострадавших нет.
Во Львове возле стадиона произошла драка между футбольными фанатами. В ход пошли топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи. Пострадавших нет.
В кулачном конфликте взяли участие более 50 человек, сообщает
На месте происшествия работает полиция.
— Правоохранители пресекли драку и задержали более 30 участников конфликта. У них изъято запрещенные предметы, — говорится в сообщении.
К слову, сегодня на одном из пляжей Одессы произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. 10 человек задержано.