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21:42 (мск), источник: Ictv.ua

Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи

Во Львове возле стадиона произошла драка между футбольными фанатами. В ход пошли топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи. Пострадавших нет.

В кулачном конфликте взяли участие более 50 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

На месте происшествия работает полиция.

— Правоохранители пресекли драку и задержали более 30 участников конфликта. У них изъято запрещенные предметы, — говорится в сообщении.

К слову, сегодня на одном из пляжей Одессы произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. 10 человек задержано.

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