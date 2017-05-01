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05:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае автомобиль с людьми упал в озеро

Автомобиль с двумя людьми упал с моста в Падалинское озеро в Амурском районе Хабаровского края.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного утром 30 апреля.

«По предварительной информации, с моста в озеро опрокинулся автомобиль Honda. В нем могли находиться два человека, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы.

На место ЧП отправились спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с водолазным оборудованием. 30 апреля они провели предварительное обследование, но тел пострадавших не нашли.

1 мая поисковые работы продолжатся.

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