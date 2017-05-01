В Хабаровском крае автомобиль с людьми упал в озеро
Автомобиль с двумя людьми упал с моста в Падалинское озеро в Амурском районе Хабаровского края.
Автомобиль с двумя людьми упал с моста в Падалинское озеро в Амурском районе Хабаровского края.
По данным
«По предварительной информации, с моста в озеро опрокинулся автомобиль Honda. В нем могли находиться два человека, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении
На место ЧП отправились спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального
1 мая поисковые работы продолжатся.