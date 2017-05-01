Скандалистка из Комсомольска-на-Амуре сломала нос врачу скорой помощи
Злоумышленница предстанет перед судом.
Злоумышленница предстанет перед судом.
Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. За свои действия комсомольчанке предстоит держать ответ перед судом, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
По версии следствия, 29 марта 2017 года обвиняемая пришла на станцию скорой медицинской помощи, расположенной в
Необходимо отметить, что ранее женщина неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания. Приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.