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05:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Скандалистка из Комсомольска-на-Амуре сломала нос врачу скорой помощи

Злоумышленница предстанет перед судом.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. За свои действия комсомольчанке предстоит держать ответ перед судом, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, 29 марта 2017 года обвиняемая пришла на станцию скорой медицинской помощи, расположенной в Комсомольске-на-Амуре, и устроила скандал: критиковала работу врачей, а также оскорбляла их. Затем она подошла к одному из врачей — 55-летней женщине и нанесла ей удар кулаком по лицу, причинив травму в виде закрытого перелома костей носа, которая квалифицируется как легкий вред здоровью. Работники скорой помощи вызвали наряд полиции. Злоумышленница была доставлена в отделение. В ходе следствия она дала признательные показания, раскаялась.

Необходимо отметить, что ранее женщина неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания. Приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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