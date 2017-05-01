Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области, о этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.





Авария произошла в Тогучинском районе области 30 апреля в 16 часов. Водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны Ленинск-Кузнецкого в направлении Новосибирска. На 78-м километре он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в фуру «Hino».



Погиб водитель и три его пассажира, один пассажир пострадал.



Причины и обстоятельства аварии выясняются. По факту ДТП проводится проверка.