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06:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фуру, рассказали в МВД.

Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области, о этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.



Авария произошла в Тогучинском районе области 30 апреля в 16 часов. Водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны Ленинск-Кузнецкого в направлении Новосибирска. На 78-м километре он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в фуру «Hino».

Погиб водитель и три его пассажира, один пассажир пострадал.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

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