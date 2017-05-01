Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области
Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фуру, рассказали в МВД.
Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фуру, рассказали в МВД.
Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области, о этом сообщает
Авария произошла в Тогучинском районе области 30 апреля в 16 часов. Водитель автомобиля «Тойота» ехал со стороны
Погиб водитель и три его пассажира, один пассажир пострадал.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. По факту ДТП проводится проверка.