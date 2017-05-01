Пассажиры рейса «Аэрофлота» пострадали после падения самолета в воздушную яму
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Незадолго по посадки лайнер провалился в воздушную яму,
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Незадолго по посадки лайнер провалился в воздушную яму,
Как сообщает ТАСС, незадолго до посадки лайнер провалился в воздушную яму,
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов подтвердил эту информацию, уточнив, что в инциденте пострадали не менее 20 россиян и иностранцев. «Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут», — пояснил дипломат. Для оказания необходимой консульской помощи в медучреждение уже направлены сотрудники дипмиссии.
3 сентября 2016 года сильная турбулентность, возникшая во время полета, привела к госпитализации 12 человек, находящихся на борту самолета, следовавшего рейсом
В начале августа в результате попадания самолета компании Hainan Airlines в зону турбулентности 30 человек получили ранения. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Чэнду (административного центра провинции Сычуань) в Пекин. Самолет попал в воздушную яму при заходе на посадку. Внутренняя обшивка его салона получила серьезные повреждения.
К искусственной турбулентности можно отнести так называемый "спутный след". Это возмущение воздушных масс, которое остается и некоторое время присутствует в воздухе после пролетевшего самолета. При попадании другого самолета в данный след, изменится траектория его движения. Что будет воспринято пассажирами как сильная "болтанка" или провалы " в яму". Наиболее опасно данное явление для легкомоторной авиации. В этой связи, диспетчер не разрешает взлет легким самолетам, после вылета тяжелого. Между взлетающими самолетами одинаковой массы, так же выдерживается временной интервал, в течении которого воздушные возмущения стихают.