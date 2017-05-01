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07:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Пассажиры рейса «Аэрофлота» пострадали после падения самолета в воздушную яму

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Незадолго по посадки лайнер провалился в воздушную яму, из-за чего более 20 пассажиров получили серьезные травмы. У некоторых пострадавших есть подозрение на перелом позвоночника.

Источник: Reuters
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Как сообщает ТАСС, незадолго до посадки лайнер провалился в воздушную яму, из-за чего более 20 пассажиров, в том числе иностранцы, получили множественные переломы.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов подтвердил эту информацию, уточнив, что в инциденте пострадали не менее 20 россиян и иностранцев. «Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут», — пояснил дипломат. Для оказания необходимой консульской помощи в медучреждение уже направлены сотрудники дипмиссии.

3 сентября 2016 года сильная турбулентность, возникшая во время полета, привела к госпитализации 12 человек, находящихся на борту самолета, следовавшего рейсом Нью-Йорк — Каир.

В начале августа в результате попадания самолета компании Hainan Airlines в зону турбулентности 30 человек получили ранения. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Чэнду (административного центра провинции Сычуань) в Пекин. Самолет попал в воздушную яму при заходе на посадку. Внутренняя обшивка его салона получила серьезные повреждения.

Комментарии
4
А Б
Жизнь и здоровье пассажиров являются предметом страхования автоматически после приобретения ими билетов, что обуславливает авиакомпанию выплатить им страховую компенсацию по факту произошедшего.
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^.^
Понятие "воздушная яма", придумано часто летающими пассажирами, для объяснения явления турбулентности. Само по себе это явление никак не видно в природе. Вы замечаете его только когда летите сквозь неоднородные слои воздуха. Допустим на самолете. Само явление турбулентности, тоже подразделяется на естественную и искусственно созданную турбулентность. Природная турбулентность, вызвана естественным движением неоднородных воздушных масс. Как правило, на не очень больших высотах. Где большое влияние на состояние атмосферы оказывают теплые восходящие потоки. Земля прогревается не равномерно, и как следствие, эти потоки тоже не однородны. Не удивительно, что максимальное влияние турбулентность оказывает на самолеты заходящие на посадку. Скорость таких ВС мала, а профиль крыла, в связи с этим, максимально изогнут( выпущена механизация ). К подобным явлениям , так же следует отнести так называемый "сдвиг ветра". Который больше всего ощущается при заходе на посадку. Посадка самолета осуществляется навстречу ветру. Это дает дополнительную подъемную силу. Аэропорты, в этой связи , так же строятся в розе ветров данной местности. Если ветер резко ослабевает, самолет просаживается. Пассажиры чувствуют "воздушную яму". Сдвиг ветра, наиболее опасное явление, т.к. скорость самолета мала, и для каких то действий, у экипажа мало времени, из за близости земли. С набором высоты явление турбулентности ослабевает. И на высоких эшелонах ( 236 и выше ), постепенно уменьшается до почти не ощутимого.
К искусственной турбулентности можно отнести так называемый "спутный след". Это возмущение воздушных масс, которое остается и некоторое время присутствует в воздухе после пролетевшего самолета. При попадании другого самолета в данный след, изменится траектория его движения. Что будет воспринято пассажирами как сильная "болтанка" или провалы " в яму". Наиболее опасно данное явление для легкомоторной авиации. В этой связи, диспетчер не разрешает взлет легким самолетам, после вылета тяжелого. Между взлетающими самолетами одинаковой массы, так же выдерживается временной интервал, в течении которого воздушные возмущения стихают.
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Макс Якутский
Браво!! Хороший лекция.я в прямом смысле!!!
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