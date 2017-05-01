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06:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В районе Тихой во Владивостоке загорелся многоэтажный дом

Одной женщине потребовалась медицинская помощь.

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7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 1 мая, PrimaMedia.

Серьезный пожар возник в многоквартирном доме во Владивостоке днем 1 мая: огонь объял сразу два этажа. По информации ГУ МЧС России по Приморью, одной женщине потребовалась срочная медицинская помощь, сообщает ИА PrimaMedia.

Пламя возникло в одной из квартир пятиэтажного дома по Сахалинской улице, 53. Сейчас с огнем борются пожарные:

В ГУ МЧС России по Приморью уточняют, что сообщение о возгорании балконов на третьем и четвертом этажах поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 12.55.

— В 13.02 на место прибыли первые пожарные подразделения. Газодымозащитная служба проводит разведку в квартирах. По предварительным данным, одной женщине потребовалась помощь медиков. В настоящее время тушение пожара продолжается, — рассказал начальник пресс-службы приморского чрезвычайного ведомства Михаил Исаметов.

На борьбу с огнем брошены 4 единицы техники и силы 15 человек.

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