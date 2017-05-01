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07:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Семеро украинцев задержаны у берегов Великобритании — СМИ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Семеро граждан Украины были задержаны в воскресенье у берегов Великобритании по подозрению в незаконном пересечении границы, пишет издание Ipswich Star.

Береговая охрана получила от парусной лодки, на которой находились украинцы, сигнал бедствия, после чего направила в тот районе спасателей. Спасатели по прибытии обнаружили, что яхта села на мель в устье реки в районе города Орфорд.

Представитель министерства внутренних дел сообщила, что задержанные были доставлены в местные участки полиции, где они будут допрошены.

Телерадиокорпорация BBC отмечает, что это уже второй случай за последние несколько лет, когда группу украинцев задерживают в районе Орфорда. В июле 2014 года здесь были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно в Украину.

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