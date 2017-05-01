В Новосибирской области на посетителей супермаркета рухнул потолок
Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, расположенном в Колывани, очевидцы отметили, что в этом магазине не так давно завершился ремонт.
Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, расположенном в Колывани, очевидцы отметили, что в этом магазине не так давно завершился ремонт.
В Новосибирской области на посетителей супермаркета рухнул потолок, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
На опубликованных фотографиях видно, что в торговый зал обрушились крепления для подвесного потолками вместе с потолочной плиткой. Пользователи соцсетей в комментарии к записи отмечают, что подвесной потолок не стоит использовать для крепления рекламных конструкций. Вероятно, недоработка персонала и стала причиной ЧП.
Комментаторы также отмечают, что в данном магазине, расположенном в Колывани, не так давно завершился ремонт.
Сразу же после ЧП сотрудники супермаркета стали звонить подрядчикам.