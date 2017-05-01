В Новосибирской области на посетителей супермаркета рухнул потолок



На опубликованных фотографиях видно, что в торговый зал обрушились крепления для подвесного потолками вместе с потолочной плиткой. Пользователи соцсетей в комментарии к записи отмечают, что подвесной потолок не стоит использовать для крепления рекламных конструкций. Вероятно, недоработка персонала и стала причиной ЧП.



Комментаторы также отмечают, что в данном магазине, расположенном в Колывани, не так давно завершился ремонт.



Сразу же после ЧП сотрудники супермаркета стали звонить подрядчикам.