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09:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области на посетителей супермаркета рухнул потолок

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, расположенном в Колывани, очевидцы отметили, что в этом магазине не так давно завершился ремонт.

В Новосибирской области на посетителей супермаркета рухнул потолок, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».


На опубликованных фотографиях видно, что в торговый зал обрушились крепления для подвесного потолками вместе с потолочной плиткой. Пользователи соцсетей в комментарии к записи отмечают, что подвесной потолок не стоит использовать для крепления рекламных конструкций. Вероятно, недоработка персонала и стала причиной ЧП.

Комментаторы также отмечают, что в данном магазине, расположенном в Колывани, не так давно завершился ремонт.

Сразу же после ЧП сотрудники супермаркета стали звонить подрядчикам.

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