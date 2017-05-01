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11:11 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области тушат три природных пожара

ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. Три пожара действуют 1 мая в Иркутской области, еще два локализованы, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. Три пожара действуют 1 мая в Иркутской области, еще два локализованы, сообщает пресс-служба правительства.

Новых лесных пожаров в Иркутской области в понедельник не зарегистрировано. Ликвидирован один очаг, обнаруженный 28 апреля, площадью 110 гектаров в Слюдянском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«С прошлых суток в локализованное состояние перешло два пожара. В Братском районе огонь остановлен на площади четыре тысячи гектаров. Действует три пожара на общей площади 166 гектаров, все в Качугском районе. Их тушат 11 пожарных-десантников, 19 сотрудников лесной охраны, 10 работников предприятия-арендатора. Задействовано 16 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На большей территории Иркутской области после сильной жары начались дожди, что позволяет надеяться на улучшений ситуации с пожароопасностью.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации действует во всех регионах Сибирского федерального округа из-за бушующих там лесных пожаров.

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