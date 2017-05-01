В Иркутской области тушат три природных пожара
ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. Три пожара действуют 1 мая в Иркутской области, еще два локализованы, сообщает
ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. Три пожара действуют 1 мая в Иркутской области, еще два локализованы, сообщает
ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. Три пожара действуют 1 мая в Иркутской области, еще два локализованы, сообщает
Новых лесных пожаров в Иркутской области в понедельник не зарегистрировано. Ликвидирован один очаг, обнаруженный 28 апреля, площадью 110 гектаров в Слюдянском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
«С прошлых суток в локализованное состояние перешло два пожара. В Братском районе огонь остановлен на площади четыре тысячи гектаров. Действует три пожара на общей площади 166 гектаров, все в Качугском районе. Их тушат 11
На большей территории Иркутской области после сильной жары начались дожди, что позволяет надеяться на улучшений ситуации с пожароопасностью.
Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации действует во всех регионах Сибирского федерального округа