Подростки сбежали из реабилитационного центра в Волгоградской области
Подростки сбежали из реабилитационного центра в Волгоградской области.
Подростки сбежали из реабилитационного центра в Волгоградской области.
Вчера, 30 апреля, в 03:00 двое подростков сбежали из
Власов Николай Иванович,
Красинский Максим Владимирович,
До настоящего времени их местоположение не установлено.
Сотрудники полиции просят при обнаружении подростков сообщить в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» или ДЧ Отделения полиции (дислокация — г. Петров Вал) по телефонам: 2−09−00; 6−54−00; 02.