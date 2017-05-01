Подростки сбежали из реабилитационного центра в Волгоградской области.

Вчера, 30 апреля, в 03:00 двое подростков сбежали из Социально-реабилитационного центра, расположенного в городе Петров Вале Камышинского района Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский».

Власов Николай Иванович, 06.12.2001 года рождения. Зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Захаровка. Был одет в трико синего цвета, футболку бежевого цвета, куртку-ветровку черного цвета, кроссовки «Найк» с белой полосой.

Красинский Максим Владимирович, 01.07.1999 года рождения. Зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, районный поселок Рудня. Он ушел в трико синего цвета с красной полоской по бокам, светлой футболке, куртке — ветровку черного цвета, кроссовках белых с синей полосой.

До настоящего времени их местоположение не установлено.

Сотрудники полиции просят при обнаружении подростков сообщить в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» или ДЧ Отделения полиции (дислокация — г. Петров Вал) по телефонам: 2−09−00; 6−54−00; 02.