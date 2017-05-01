На юге Кыргызстана сошел еще один оползень

В Узгенском районе сошел еще один оползень. В сельском округе Жалпак-Таш накануне, 30 апреля, сошел оползень, который накрыл 10 домов, сообщает 24.kg со ссылкой на МЧС Кыргызстана.

По данным ведомства, в населенном пункте расположен 61 дом, десять из которых оказались под землей. Под угрозой оказалось еще четыре социальных объекта — школа, детсад, мечеть и фельшерско-акушерский пункт. Ранее все жители были предупреждены и переселены в безопасное место, где для них установили 15 палаток.

Напомним, 29 апреля примерно в 06.40 на 11 домов в селе Аюу Узгенского района сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. Под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. По предварительным данным МЧС, все они погибли. Президент Казахстана выразил соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей. Спасателям удалось найти тела троих человек.