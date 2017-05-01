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09:15 (мск), источник: Newslab.ru

Грузовик смял иномарку с детьми и врезался в стену в центре Красноярска

«Чуть людей не убил и об стенку себя расплющил». На перекрестке около городской администрации в ДТП чудом не пострадала семья с детьми.

На перекрестке около городской администрации в Красноярске в ДТП чудом не пострадала семья с детьми.

Авария произошла, по словам очевидцев, вчера, 30 апреля, около 21:00. По данным ГИБДД, грузовой автомобиль Toyota Dyna под управлением 25-летнего водителя ехал по ул. Карла Маркса со стороны ул. Перенсона. На перекресток он выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковой Toyota Fielder под управлением 29-летнего водителя. Затем, пробив пешеходное ограждение, врезался в стену здания.

«В машине находилась семья из Емельяновского района, в том числе двое детей. Дети были в детских удерживающих креслах, в дальнейшем от госпитализации отказались. Оба водителя были трезвыми», — пояснили в пресс-службе ГИБДД.

По словам родственников, дети отделались лишь небольшим испугом и синяками.

При этом свидетели со стороны грузовика изложили другую версию: они предполагают, что он ехал на разрешающий сигнал. «Парни живы, но в диком испуге. Ехали на зеленый полностью груженые, а мужик на “Филдере” решил проскочить, итог удар в правую часть и водителя зажало, руль закусило, тормоза тоже, они чудом остались живы. У меня призыв, люди будьте людьми, оставаться человеком нужно в любой ситуации», — написал молодой человек, ставший очевидцем происшествия.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102.

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