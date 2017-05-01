Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
8 простых упражнений против боли в шее
Плюсы и минусы квартир-студий
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ: юная Хадид показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Фальшивые купюры заполонили Владивосток

В Приморском крае зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей серии «ба», «мв», «вм», «мб», «ма», «ав», «бв» (буквы серии могут варьироваться — быть как прописными, так и строчными), сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Однако не все банкноты указанных серий являются поддельными, наиболее пристально следует присматриваться к купюрам с номерами (номер купюры состоит из 7 цифр): БА 5976ххх, ба 6976ххх, БА 5876ххх, ВМ 5084ххх, ВМ 5884ххх, ВМ 478ххх, ВМ 4874ххх, БМ 3102ххх, БМ (МБ) 2418ххх, МБ (БМ) 2593ххх, МА (АМ) 4360ххх, ав 6874ххх, ав 5874ххх, ав 5674ххх, АВ 477ххх БВ 9884ххх, вм 3883ххх.

Как информирует краевое УМВД, чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе — бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

В основном поддельные купюры выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Василий Кучин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пассажиры рейса «Аэрофлота» пострадали после падения самолета в воздушную яму
При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
«Зенит» выиграет в Томске и обгонит ЦСКА В понедельник пройдут три заключительных матча 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь