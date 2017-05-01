Фальшивые купюры заполонили Владивосток

Однако не все банкноты указанных серий являются поддельными, наиболее пристально следует присматриваться к купюрам с номерами (номер купюры состоит из 7 цифр): БА 5976ххх, ба 6976ххх, БА 5876ххх, ВМ 5084ххх, ВМ 5884ххх, ВМ 478ххх, ВМ 4874ххх, БМ 3102ххх, БМ (МБ) 2418ххх, МБ (БМ) 2593ххх, МА (АМ) 4360ххх, ав 6874ххх, ав 5874ххх, ав 5674ххх, АВ 477ххх БВ 9884ххх, вм 3883ххх.

Как информирует краевое УМВД, чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе — бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

В основном поддельные купюры выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Василий Кучин.