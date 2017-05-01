СМИ: родственник Гимпу сбил насмерть ребенка
СМИ сообщают о том, что родственник главного либерала страны Михая Гимпу сбил насмерть ребенка.
СМИ сообщают о том, что родственник главного либерала страны Михая Гимпу сбил насмерть ребенка.
КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В селе Костичаны Новоселицкого района Черновицкой области Украины водитель джипа «Тойота» в центре села насмерть сбил велосипедиста, местного 14-летнего школьника.
Ребенок умер от полученных травм в реанимационном отделении местной больницы, сообщает «Комсомольская правда в Молдове».
Автомобиль был зарегистрирован в Молдове. За его рулем находился гражданин Молдовы 1954 года рождения.
По сообщениям в интернете кишиневского муниципального советника Александра Одинцова, за рулем внедорожника находился Виктор Каптарь, ныне занимающий должность члена Административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку Молдовы. Каптарь — уроженец села, где произошло ДТП. Он вместе с теми, кто также был в авто, уже покинули Украину, пишет в социальных сетях Одинцов.
Сообщается также, что Каптарь — работал советником у лидера либералов страны Михая Гимпу, когда тот занимал должность исполняющего обязанности президента Молдовы, а теперь еще и стал его родственником.