Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
"Слабонервным не смотреть!": Толкалина надела прозрачное платье
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11:07 (мск), источник: АиФ Омск

На трассе Тюмень — Омск водитель мопеда въехал в грузовик и погиб

У мужчины не было прав на управление транспортным средством.

Водитель мопеда Racer погиб на трассе Тюмень — Омск при столкновении с грузовиком 30 апреля около 16.00, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

36-летний мужчина ехал по дороге Бекешево — Обровкино и в районе её пересечения с трассой Тюмень — Омск врезался в грузовик Foton 37026−00011.

Водитель мопеда выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю, за рулём которого был 28-летний мужчина.

В результате аварии водитель мопеда скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Визит премьера. Зачем Медведев катал Назарова по омским дорогам?
При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
«Зенит» выиграет в Томске и обгонит ЦСКА В понедельник пройдут три заключительных матча 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь