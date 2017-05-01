На трассе Тюмень — Омск водитель мопеда въехал в грузовик и погиб

Водитель мопеда Racer погиб на трассе Тюмень — Омск при столкновении с грузовиком 30 апреля около 16.00, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

36-летний мужчина ехал по дороге Бекешево — Обровкино и в районе её пересечения с трассой Тюмень — Омск врезался в грузовик Foton 37026−00011.

Водитель мопеда выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю, за рулём которого был 28-летний мужчина.

В результате аварии водитель мопеда скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.