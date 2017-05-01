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10:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в массовом ДТП погибли 2 человека

Авария произошла в Аннинском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе села Архангельское Аннинского района в 19:30 воскресенья, 30 апреля. В аварии погибли два человека, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным полиции, 25-летний житель Аннинского района ехал на «ВАЗ-211040» («Богдан») со стороны Саратова по направлению к Курску. Автомобилист пошел на обгон «ВАЗ-211540» под управлением 33-летнего жителя Аннинского района, но допустил касательное столкновение. От этого «Богдан» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой Mercedes-Benz с прицепом под управлением 29-летнего жителя Челябинской области.

Водитель автомобиля «Богдан» и его 26-летний пассажир погибли на месте ДТП. Полицейские начали проверку по факту аварии.

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