При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина
БАНГКОК, 1 мая — РИА Новости. В ЧП с самолетом «Аэрофлота»
БАНГКОК, 1 мая — РИА Новости. В ЧП с самолетом «Аэрофлота»
По данным авиакомпании «Аэрофлот», всего пострадали 25 человек, 11 уже выписаны из больницы.
Заведующий консульским отделом в настоящее время находится в больнице Самитивет Синаккарин в Бангкоке, в которой оказывают помощь пострадавшим.
«Сначала операции начали делать двум пострадавшим, сейчас оперируют еще несколько человек, и еще нескольким предстоят операции. Точное количество тех, кого оперируют, мы сейчас назвать не можем — ситуация развивается очень быстро, сразу в нескольких отделениях больницы, врачи принимают решения по мере получения результатов обследования каждого пострадавшего», — сообщил агентству дипломат.
Общее количество госпитализированных в стационар на данный момент — 12 человек. Всего в больницу с рейса привезли 27 человек — 24 россиянина и трех граждан Таиланда, однако некоторые пассажиры, получившие легкие травмы, уже выписались из больницы, в то время как остальные проходят осмотры и обследования