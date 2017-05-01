При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина

По данным авиакомпании «Аэрофлот», всего пострадали 25 человек, 11 уже выписаны из больницы.

Заведующий консульским отделом в настоящее время находится в больнице Самитивет Синаккарин в Бангкоке, в которой оказывают помощь пострадавшим.

«Сначала операции начали делать двум пострадавшим, сейчас оперируют еще несколько человек, и еще нескольким предстоят операции. Точное количество тех, кого оперируют, мы сейчас назвать не можем — ситуация развивается очень быстро, сразу в нескольких отделениях больницы, врачи принимают решения по мере получения результатов обследования каждого пострадавшего», — сообщил агентству дипломат.