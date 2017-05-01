Водитель Mercedes получил 6 лет за гибель четверых в челябинском такси
Кроме того, Евгений Воргуданов должен выплатить родным погибших в общей сложности 10 млн рублей.
Кроме того, Евгений Воргуданов должен выплатить родным погибших в общей сложности 10 млн рублей.
Челябинск, 1 мая — Алёна Талыпова,
Суд Курчатовского района Челябинска сегодня, 1 мая, вынес приговор по делу 33-летнего водителя Mercedes Евгения Воргуданова, виновного в ДТП, унёсшем жизни четырёх человек. Водитель получил 5 лет 11 месяцев в колонии общего режима, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» из зала суда.
Напомним, ночью 29 октября 2016 года пьяный Воргуданов двигался на автомобиле Mercedes S500 со скоростью более 100 км/ч. Мужчина выехал на перекрёсток Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль такси «ВАЗ 2115». В результате аварии такси врезалось в столб. Три
Согласившись с доводами обвинения, суд признал Воргуданова виновным и приговорил его к пяти годам 11 месяцам годам в колонии общего режима. Кроме того, в пользу родных погибших взыскана компенсация на сумму 10 миллионов рублей.
Отметим, что в прениях прокурор просил отправить мужчину на 8 лет в колонию общего режима, а также удовлетворить исковые требования потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму 23 миллиона рублей.