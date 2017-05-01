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11:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Двое детей пропали в Новосибирске

12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита ушли из дома на улице Палласа ранним утром, с тех пор о них нет информации.

Двое детей пропали в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.


Ранним утром 1 мая из дома на улице Палласа ушли двое детей — 12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита. Данных об их местонахождении нет до сих пор.

Приметы Попова А. К.: на вид 12 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, носит челку, глаза карие.

Был одет: джинсы сине-серого цвета, ботинки черного цвета.

Приметы Садового Н. К.: на вид 9 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет: футболка зеленого цвета, спортивные штаны серого цвета, ботинки черного цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить по телефонам: 232−15−70, 232−15−71, 232−16−02, 232−16−03, 232−15−69.

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