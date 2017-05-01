Двое детей пропали в Новосибирске



Ранним утром 1 мая из дома на улице Палласа ушли двое детей — 12-летний Попов Артем и 10-летний Садовой Никита. Данных об их местонахождении нет до сих пор.



Приметы Попова А. К.: на вид 12 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, носит челку, глаза карие.



Был одет: джинсы сине-серого цвета, ботинки черного цвета.



Приметы Садового Н. К.: на вид 9 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.



Был одет: футболка зеленого цвета, спортивные штаны серого цвета, ботинки черного цвета.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить по телефонам: 232−15−70, 232−15−71, 232−16−02, 232−16−03, 232−15−69.