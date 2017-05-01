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11:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Старая Ангасолка спасена от лесного пожара в Иркутской области

Пожар начался 28 апреля и был потушен силами сотрудников заповедника, Авиалесохраны и ВСЖД.

Лесной пожар вблизи деревни Старой Ангасолки, на территории Маритуйского лесничества Прибайкальского национального парка, был полностью потушен на площади110 га. В ликвидации пожара, начавшегося 28 апреля, были задействованы силы «Заповедного Прибайкалья», Иркутской авиационной базы охраны лесов, пожарный поезд ВСЖД. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

«В течение последних двух дней в борьбе с огнем принимал участие экипаж борта Бе-200 ЧС МЧС России. Только накануне самолет-амфибия совершил девять сбросов более 100 тонн огнетушащей жидкости, сбивая пламя, которое продолжали ликвидировать наземными силами. Распространение огня было остановлено», — сообщили в ведомстве.

Руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отметило, что быстрая и оперативная ликвидация пожара стала возможной только благодаря слаженной работе всех оперативных служб. Благодаря взаимодействию и сотрудничеству не было допущено перехода огня на деревню Старая Ангасолка и лесной пожар был ликвидирован в короткие сроки.

Еще один борт МЧС России — самолет Ил-76 — работает в Качугском районе. За вчерашний день над лесным пожаром был осуществлен сброс около 100 тонн воды.

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