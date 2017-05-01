Старая Ангасолка спасена от лесного пожара в Иркутской области
Пожар начался 28 апреля и был потушен силами сотрудников заповедника, Авиалесохраны и ВСЖД.
Пожар начался 28 апреля и был потушен силами сотрудников заповедника, Авиалесохраны и ВСЖД.
Лесной пожар вблизи деревни Старой Ангасолки, на территории Маритуйского лесничества Прибайкальского национального парка, был полностью потушен на площади110 га. В ликвидации пожара, начавшегося 28 апреля, были задействованы силы «Заповедного Прибайкалья», Иркутской авиационной базы охраны лесов, пожарный поезд ВСЖД. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«В течение последних двух дней в борьбе с огнем принимал участие экипаж борта Бе-200 ЧС МЧС России. Только накануне
Руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отметило, что быстрая и оперативная ликвидация пожара стала возможной только благодаря слаженной работе всех оперативных служб. Благодаря взаимодействию и сотрудничеству не было допущено перехода огня на деревню Старая Ангасолка и лесной пожар был ликвидирован в короткие сроки.
Еще один борт МЧС России — самолет Ил-76 — работает в Качугском районе. За вчерашний день над лесным пожаром был осуществлен сброс около 100 тонн воды.