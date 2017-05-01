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19:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Челнов раскрыла аферу на 32,7 млн рублей

В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в особо крупном мошенничестве задержали 38-летнего директора одной из организаций города, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативники установили, что с сентября 2013 года по июнь 2014 года мужчина на территории торговой базы под предлогом закупки грузовых автомобилей завладел деньгами предпринимателя в размере 32 млн 765 тысяч рублей.

В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», с подозреваемого взята подписка о невыезде.

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