Полиция Челнов раскрыла аферу на 32,7 млн рублей

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в особо крупном мошенничестве задержали 38-летнего директора одной из организаций города, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативники установили, что с сентября 2013 года по июнь 2014 года мужчина на территории торговой базы под предлогом закупки грузовых автомобилей завладел деньгами предпринимателя в размере 32 млн 765 тысяч рублей.

В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», с подозреваемого взята подписка о невыезде.