Подросток из Слонима подозревается в убийстве дедушки и бабушки
Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками.
Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками.
МИНСК, 1 мая — Sputnik. Утром 30 апреля в Слониме 16-летний местный житель сообщил об убийстве родных бабушки и дедушки, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
По его словам, на место выехала группа оперативников, которые внутри дома обнаружили тела мужчины и женщины рождения с многочисленными телесными повреждениями.
По факту совершенного преступления Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
После проведения следственных мероприятий с участием
Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками. Также были изъяты орудия преступления — нож и топор.
Сообщается, что подросток жил со своими бабкой и дедом отдельно от родителей, учился в учреждении образования в Слониме.
В отношении него также будет проведена комплексная