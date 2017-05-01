Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Плюсы и минусы квартир-студий
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Российских звезд заподозрили в поддержке АТО на Украине - СМИ
Осталось от силы полгода: эксперт о крахе Украины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
13:23 (мск), источник: Sputnik.by

Подросток из Слонима подозревается в убийстве дедушки и бабушки

Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Утром 30 апреля в Слониме 16-летний местный житель сообщил об убийстве родных бабушки и дедушки, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Читайте также
В Могилеве ночью горел микроавтобус

По его словам, на место выехала группа оперативников, которые внутри дома обнаружили тела мужчины и женщины рождения с многочисленными телесными повреждениями.

По факту совершенного преступления Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

После проведения следственных мероприятий с участием экспертов-криминалистов был задержан подросток, который и вызвал милицию.

Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками. Также были изъяты орудия преступления — нож и топор.

Сообщается, что подросток жил со своими бабкой и дедом отдельно от родителей, учился в учреждении образования в Слониме.

В отношении него также будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
H.O.G. Spring Challenge: зато как погуляли
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
В России прошли первомайские демонстрации
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу
КНДР объявила о готовности к ядерному испытанию в любой момент
В 15 дальневосточных регионах ввели особый противопожарный режим
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь