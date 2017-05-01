В Румынии турист погиб, делая сэлфи

Прибывшие на место происшествия медики, не смогли его спасти.

Зона, в которую парень забрался вместе со своей подругой, была закрыта для туристов. По всей видимости, молодой человек поскользнулся и сорвался. Правоохранители начали проверку по этому факту. Основная версия следствия — несчастный случай.

Инцидент произошёл в Румынии, у замка Девы (Cetatea Devei), который только в прошлом году открыли для посетителей.