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12:09 (мск), источник: Publika.md

В Румынии турист погиб, делая сэлфи

Молодой человек погиб после падения с четырёхметровой высоты. На крепостную стену он залез, чтобы сделать сэлфи.

Источник: Publika.md

Прибывшие на место происшествия медики, не смогли его спасти.

Зона, в которую парень забрался вместе со своей подругой, была закрыта для туристов. По всей видимости, молодой человек поскользнулся и сорвался. Правоохранители начали проверку по этому факту. Основная версия следствия — несчастный случай.

Инцидент произошёл в Румынии, у замка Девы (Cetatea Devei), который только в прошлом году открыли для посетителей.

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