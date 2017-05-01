Протечка серной кислоты обнаружена в цистерне в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 1 мая — АиФ-НН. Протечка серной кислоты обнаружена в цистерне грузового состава в Нижнем Новгороде, сообщает «АиФ».

Протечка была зафиксирована на станции Нижний Новгород -Сортировочный. Инцидент был устранен, никто не пострадал. Поврежденная цистерна была отцеплена от состава и отправлена на станцию назначения Игумново с отдельным локомотивом.

На место выезжали экологи и специальная комиссия для расследования причин случившегося.