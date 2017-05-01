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11:37 (мск), источник: РИА Новости

В ряде дальневосточных регионов ввели особый противопожарный режим

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса населения, введен в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Во всех регионах Сибирского федерального округа продолжает действовать режим “чрезвычайной ситуации”. Кроме того, в 15 субъектах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов действует особый противопожарный режим
Представитель пресс-службы МЧС России

По его словам, в этих регионах зафиксирован высокий класс пожарной опасности, наибольшую угрозу представляет выжигание травы, мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе, а также лесозаготовительные работы, что и становится причиной пожаров в деревнях и поселках.

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«В то же время действующие в Сибири лесные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют», — подчеркнули в МЧС.

Для ликвидации пожаров в Сибири в течение дня от различных министерств и служб привлекались более 6700 человек и 2200 единиц техники, в том числе 51 воздушное судно.

«Ведется непрерывный мониторинг обстановки, ее моделирование по наихудшему сценарию, с учетом прогноза. Активно применяются системы космического мониторинга, информация своевременно доводится до органов местного самоуправления», — сообщили в МЧС.

Комментарии
3
Иван Петров
Каждый год одно и то же.
Такое впечатление, будто кто-то специально поджигает.
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Руслан Д.
Лето только началось и опять горят леса.Уверен,что лес продают налево,а потом поджигают,чтобы не спалиться.Недалеко от Звенигорода лес не горит,но его беспощадно вырубают для застроек или дорог,или уродливых многоквартирных домов.
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leonid ilchenko
..."лесные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют". спасибо любезные, успокоили. угадывается стиль "единой россии". по идее, весной и в начале лета делать нечего. ввести полный запрет для посещения леса на этот период. иначе порядка не будет.
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