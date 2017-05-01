Большегруз Freightliner устроил массовое ДТП и упал в кювет в Иркутской области

Массовое ДТП произошло около 14.00 сегодня, 1 мая, на 95-м км Култукского тракта в Приангарье. Предварительно установлено, что водитель большегруза Freightliner не справился с управлением и столкновение с автомобилем Suzuki, который ехал во встречном направлении. Затем Freightliner столкнулся с другим большегрузом, который ехал в попутном направлении, съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель Freightliner получил незначительные травмы и ушибы. По предварительным данным другие участники аварии не пострадали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.