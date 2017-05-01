Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
8 простых упражнений против боли в шее
Как бороться с шумными соседями?
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ заподозрили российских певиц в поддержке АТО на Украине
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
11:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Большегруз Freightliner устроил массовое ДТП и упал в кювет в Иркутской области

Водитель грузовика отделался ушибами.

Источник: IrkutskMedia.ru

Массовое ДТП произошло около 14.00 сегодня, 1 мая, на 95-м км Култукского тракта в Приангарье. Предварительно установлено, что водитель большегруза Freightliner не справился с управлением и столкновение с автомобилем Suzuki, который ехал во встречном направлении. Затем Freightliner столкнулся с другим большегрузом, который ехал в попутном направлении, съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель Freightliner получил незначительные травмы и ушибы. По предварительным данным другие участники аварии не пострадали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили в микрорайоне Солнечный в Иркутске
При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина
В городах России прошли первомайские демонстрации
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативное Евросоюзу объединение
В КНДР заявили о готовности к ядерному испытанию в любой момент
В 15 дальневосточных регионах ввели особый противопожарный режим
Спорт
«Зенит» выиграет в Томске и обгонит ЦСКА В понедельник пройдут три заключительных матча 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь