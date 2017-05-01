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15:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области автобус насмерть сбил пешехода

Авария произошла в Бобровском районе.

Водитель рейсового автобуса Setra насмерть сбил пешехода на 616 км трассы М4 «Дон» в Бобровском районе в 0:30 понедельника, 1 мая. Мужчина скончался на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, за рулем автобуса находился 46-летний мужчина. Личность погибшего пока не установлена. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.

За сутки региональные инспекторы зарегистрировано 95 аварий, из них в Воронеже — 54, на федеральных трассах — 16, в районах области — 25. В 15 ДТП пострадали 14 человек, четверо погибли.

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