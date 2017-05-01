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13:18 (мск), источник: ТАСС

СК РФ начал проверку по факту получения травм пассажирами рейса Москва — Бангкок

Следователи опросят экипаж и пассажиров после их возвращения.

ЧП с рейсом SU270
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+66-223-498-24Номер телефона российской дипмиссии в Бангкоке
+7-495-664-0000Выделенная линия в контакт-центре Аэрофлота

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва — Бангкок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ММСУТ.

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По предварительным данным следствия, примерно 02:50 мск за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности. В результате часть пассажиров получила различные травмы.

«В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Следователи опросят экипаж и пассажиров после их возвращения.

Уже сейчас следствие истребует интересующую информацию в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ)
Комментарии
4
sol
в уголовном кодексе есть статья за "неоказание помощи пострадавшим" интересно ту тварь что ходила видосы по самолету снимал засудят? "а че помогать то похожу видосы поснимаю"
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holodny
Могли бы и пристегнуться
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Пилот
Не иначе, террористы самолет раскачали! "Установление всех обстоятельств и причин". С природой не поспоришь!
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Более 10 пассажиров рейса Москва — Бангкок находятся в больницах
13:12 (мск)© Ньюстюб
СК начал проверку по факту получения травм пассажирами рейса Москва - Бангкок
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