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15:54 (мск), источник: Informburo.kz

В восьми регионах Казахстана ожидаются заморозки

Штормовое предупреждение распространил Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Источник: Informburo.kz

В восьми регионах Казахстана синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни. Похолодание ожидается в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, сообщается на сайте КЧС МВД РК.

«В ночь на 2 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, местами в Костанайской области, в ночь на 3 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1−6 градусов. В ночь на 2 мая в Жамбылской и Алматинской областях сохранятся заморозки до 3 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до 2 мая на большей части Казахстана будет пасмурно и дождливо. Синоптики обещали потепление только на западе страны.

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