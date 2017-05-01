В восьми регионах Казахстана ожидаются заморозки

В восьми регионах Казахстана синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни. Похолодание ожидается в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, сообщается на сайте КЧС МВД РК.

«В ночь на 2 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, местами в Костанайской области, в ночь на 3 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1−6 градусов. В ночь на 2 мая в Жамбылской и Алматинской областях сохранятся заморозки до 3 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до 2 мая на большей части Казахстана будет пасмурно и дождливо. Синоптики обещали потепление только на западе страны.