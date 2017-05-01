В восьми регионах Казахстана ожидаются заморозки
Штормовое предупреждение распространил Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Штормовое предупреждение распространил Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
В восьми регионах Казахстана синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни. Похолодание ожидается в Акмолинской, Алматинской,
«В ночь на 2 мая в Акмолинской,
Ранее сообщалось, что до 2 мая на большей части Казахстана будет пасмурно и дождливо. Синоптики обещали потепление только на западе страны.