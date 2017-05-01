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13:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Виннице на первомайском митинге возникла стычка

Как отмечается, около 20 молодых людей, которые не разделяли политических взглядов митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать из рук флаги.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Виннице во время проведения первомайского митинга возникла стычка, сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

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«Около 20 молодых людей, которые не разделяли политических взглядов митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать из рук флаги. Конфликтную ситуацию быстро прекратили работники полиции, которые оттеснили из толпы парней и заставили покинуть территорию проведения митинга», — говорится в сообщении.

Как пишет «Укринформ», молодые люди в масках из общественной организации «С14» ворвались в толпу пожилых людей, пришедших на митинг, и начали вырывать у них красные флаги с надписями «Союз левых сил» и «Социалисты».

Отмечается, что полицейские не допустили дальнейшего развертывания конфликта и обеспечили правопорядок до завершения мероприятия.

Напомним, в Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.

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