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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Жертвами крушения небольшого самолета в Испании стали три человека

МАДРИД, 1 мая — РИА Новости. Три человека — все немцы по национальности — погибли в результате крушения небольшого самолета в Испании, сообщает испанское телевидение TVE.

ЧП произошло в горной местности недалеко от муниципалитета Канильяс-де-Асейтуно (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия). Самолет направлялся из Мучамеля (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) в Гранаду, когда он исчез с радаров.

Спасатели обнаружили самолет и находившихся в нем пилота и пассажиров, все они погибли.

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