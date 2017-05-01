Жертвами крушения небольшого самолета в Испании стали три человека
МАДРИД, 1 мая — РИА Новости. Три человека — все немцы по национальности — погибли в результате крушения небольшого самолета в Испании, сообщает испанское телевидение TVE.
МАДРИД, 1 мая — РИА Новости. Три человека — все немцы по национальности — погибли в результате крушения небольшого самолета в Испании, сообщает испанское телевидение TVE.
ЧП произошло в горной местности недалеко от муниципалитета
Спасатели обнаружили самолет и находившихся в нем пилота и пассажиров, все они погибли.